Габулов назвал вратаря сборной Австрии открытием Евро-2024

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кто из вратарей впечатлил его на Евро-2024.

«По стилю игры, собранности и технике мне симпатизирует вратарь сборной Австрии (Патрик Пентц — прим. «СЭ»). По надежности и тому, как голкипер действует ногами, он мне симпатичен. Он хладнокровен, четко действует в ближнем бою. Затмевает ли топ-вратарей Евро? Наверное, для меня это неожиданность. Открытие. Но чтобы затмить топ-вратарей, сборная Австрии должна выйти в плей-офф и дойти хотя бы до полуфинала. При этом его вклад должен быть существенным. Но если так дальше пойдет, это возможно», — сказал Габулов «СЭ».

Австрия с 3 очками поднялась на третью позицию в группе D, обойдя Польшу (0). 25 июня команда Ральфа Рангника сыграет против Нидерландов в третьем матче группового турнира. Польша в этот же день встретится с Францией.