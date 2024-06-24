Фюллкруг — о ничьей со Швейцарией: «Мы смогли испытать эту радость всей сборной Германии»

Форвард сборной Германии Никлас Фюллкруг подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Швейцарии (1:1).

«Тот факт, что мы сравняли счет, может помочь нам во всем на турнире, в том числе в командной атмосфере и в эйфории в стране. Это было очень приятно, и я рад, что мы смогли испытать эту радость всей командой», — приводит слова Фюллкруга официальный сайт УЕФА.

Германия (7 очков) финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф. Швейцария (5) осталась на второй позиции.