Футбольная ассоциация Англии хочет продлить контракт с Саутгейтом

Футбольная ассоциация Англии рассчитывает сохранить Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии. Он работает на этом посту с 2016 года.

По информации The Times, независимо от результата финала Евро-2024, контракт с 53-летним специалистом намерены продлить. Нынешнее соглашение истекает в этом году.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.