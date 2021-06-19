Футболисты сборной Венгрии после матча с Францией снова спели гимн вместе с болельщиками
Футболисты сборной Франции сыграли вничью с командой Венгрии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».
После завершения матча венгерские футболисты снова пошли к трибунам. Они поприветствовали фанатов и вместе исполнили гимн страны.
Аналогичным образом венгры поступили и после первого матча на турнире против Португалии (0:3).
Стадион в Будапеште вмещает 67 215 человек. Из всех городов, принимающих матчи чемпионата Европы, только на арене в столице Венгрии разрешено заполнять стадион на 100%.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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