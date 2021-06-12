Футболисты сборной России приедут на матч с Бельгией в костюмах
Футболисты сборной России приедут на сегодняшний матч чемпионата Европы против Бельгии в роскошных костюмах, информирует пресс-служба национальной команды.
Встреча Россия — Бельгия пройдет сегодня, 12 июня, в Петербурге и начнется в 22:00 мск.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
#НашиПарни в роскошных костюмах из новой коллекции Albione. Сегодня сборная приедет на матч против Бельгии именно в них. Зацените красоту ??#ИграемЗаВас #БельгияРоссия— Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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