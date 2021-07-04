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Футболисты сборной Англии снова оседлали надувных единорогов в бассейне

21:37
Футболисты сборной Англии. Фото Сборная Англии, Twitter
Футболисты сборной Англии. Фото Сборная Англии, Twitter
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Официальный Twitter сборной Англии опубликовал фотографии футболистов из бассейна. В свой выходной игроки национальной команды оседлали надувных единорогов.

«Они вернулись!» — написано в Twitter сборной Англии.

Во время чемпионата мира-2018 английские футболисты после победы над Тунисом (2:1) устроили заплыв на надувных единорогах.

Вчера, 3 июля, команда Гарета Саутгейта одержала разгромную победу над Украиной (4:0) в матче 1/4 финала Евро-2020. В полуфинале турнира Англия сыграет с Данией 7 июля.

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