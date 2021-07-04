Футболисты сборной Англии снова оседлали надувных единорогов в бассейне

Официальный Twitter сборной Англии опубликовал фотографии футболистов из бассейна. В свой выходной игроки национальной команды оседлали надувных единорогов.

«Они вернулись!» — написано в Twitter сборной Англии.

Во время чемпионата мира-2018 английские футболисты после победы над Тунисом (2:1) устроили заплыв на надувных единорогах.

Вчера, 3 июля, команда Гарета Саутгейта одержала разгромную победу над Украиной (4:0) в матче 1/4 финала Евро-2020. В полуфинале турнира Англия сыграет с Данией 7 июля.