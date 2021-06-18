Футболисты Англии и Шотландии встали на колени перед матчем: с трибун был слышен свист
Игроки сборных Англии и Шотландии преклонили колени перед началом матча группы D Евро-2020 по футболу в рамках антирасистской акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
По информации журналиста Assosiated Press Роба Харриса, во время акции с трибун был слышен свист. В связи с этим организаторы матча сделали музыку погромче, чтобы его заглушить.
В общей сложности на Евро-2020 (на данный момент) поддержало акцию BLM всего 6 сборных: Англии, Шотландии, Бельгии, Швейцарии, Турции и Уэльса.
22 июня Англия сыграет с Чехией, а шотландцы встретятся с Хорватией.
#EURO2020 song played to drown out the booing from some fans as players take a knee #eng #sco pic.twitter.com/qnZNaWPhjz— Rob Harris (@RobHarris) June 18, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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