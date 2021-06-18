Футболисты Англии и Шотландии встали на колени перед матчем: с трибун был слышен свист

Игроки сборных Англии и Шотландии преклонили колени перед началом матча группы D Евро-2020 по футболу в рамках антирасистской акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

По информации журналиста Assosiated Press Роба Харриса, во время акции с трибун был слышен свист. В связи с этим организаторы матча сделали музыку погромче, чтобы его заглушить.

В общей сложности на Евро-2020 (на данный момент) поддержало акцию BLM всего 6 сборных: Англии, Шотландии, Бельгии, Швейцарии, Турции и Уэльса.

22 июня Англия сыграет с Чехией, а шотландцы встретятся с Хорватией.