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Сегодня, 15:16

Форварда сборной Венгрии Варгу выписали из больницы после операции

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Барнабаш Варга.
Фото Reuters

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга выписан из больницы в Штутгарте, сообщает пресс-служба «Ференцвароша».

29-летний футболист вернулся в Венгрию. После операций форвард провел несколько дней под наблюдением врачей. Варга поблагодарил всех за поддержку.

Он получил серьезную травму 23 июня в матче Евро-2024 против Шотландии (1:0). В середине второго тайма Варга столкнулся с вратарем шотландцев, после чего несколько минут не мог подняться с газона. Врачи унесли его с поля на носилках, приложив кислородную маску.

Сборная Венгрии заняла третье место в группе A и сохраняет шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы.

Медики оказывают помощь Барнабашу Варге. Получивший переломы костей лица Варга перенес операцию. Травма выглядела чудовищно

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
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