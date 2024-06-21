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Сегодня, 20:25

Футболист сборной Сербии Павлович потерял сознание в перерыве матча Евро-2024

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Страхиня Павлович.
Фото AFP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович потерял сознание в перерыве матча Евро-2024 против Словении (1:1). По словам главного тренера национальной команды Драгана Стойковича, 23-летний футболист упал в обморок, но врачи смогли привести его в чувство, после чего его немного пошатывало.

«Словенцы, возвращаясь в раздевалку, говорили: «Так жарко, мы сейчас упадем», — цитирует The Mirror Стойковича.

Тренер также добавил, что проблемы были не только у Павлович, который в итоге провел на поле все 90 минут.

«Если учитывать, что матч начался в 15:00, два или три игрока потеряли сознание в перерыве, то вы поймете, как трудно нам было отыграться», — подчеркнул Стойкович.

Сборная Сербии ушла от поражения, забив Словении в добавленное время.

Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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