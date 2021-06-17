«Футбол 24»: «Россия выглядела довольно убого. Конкурент Малиновского в одиночку вытащил победу»

Украинский сайт «Футбол 24» посвятил статью матчу Евро-2020 Финляндия – Россия (0:1). «Финляндия уступила России на Евро-2020 – конкурент Малиновского в одиночку вытащил победу», - так озаглавлен материал.

«Финны прогнозируемо сели в позиционную оборону и ждали подарков от россиян, - говорится в тексте материала. - Первый из таких прилетел уже на старте встречи, когда Райтала обокрал Кузяева и навесил в штрафную. Похьянпало забил, но VAR отменил гол из-за офсайда (к сожалению, все справедливо).

У Йоэля возникали моменты на контратаках, но ни он, ни Пукки никак не могли еще раз поразить ворота. Не хватало совсем немного: где-то мяч пролетел в сантиметрах от штанги, где-то россияне в последний момент успевали на перехват, где-то судьи фиксировали фол. Но в целом Финляндия действовала четче, чем соперник, строила хорошие комбинации, низом проходила в чужую штрафную.

Станислав Черчесов выпустил с первых минут двух главных креативщиков – Дзюбу из глубины поддерживали Алексей Миранчук и Александр Головин. Все атаки шли через них, только они реально обостряли (особенно после травмы активного Фернандеса).

Головин запомнился дальними ударами мимо и подачами в штрафную. Точные навесы от хавбека Монако портили партнеры. Дзюбе не удавалось качественно завершить ни одну атаку – либо не дотягивался, или бил в руки голкиперу. Россия выглядела довольно убого, не предлагая ничего интереснее, чем навесы на капитана.

Выделялся только Миранчук. Конкурент Малиновского по «Аталанте» искал варианты, как построить атаку низом, как небанально разрезать финские редуты. Алексей создал момент для Оздоева, но тот не попал в пустой угол. Тогда Миранчуку пришлось взять дело в свои руки. Он обыгрался с Дзюбой и без замаха идеально пробил в дальнюю «девятку».

Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.