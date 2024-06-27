Камоцци: «Хвича — лидер сборной Грузии, наконец он показал свой настоящий уровень»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил игру полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в матче Евро-2024 против сборной Португалии (2:0).

«Наконец-то Хвича продемонстрировал свой настоящий уровень, он здорово сыграл против Португалии. Хвича — лидер сборной Грузии. Теперь ему нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Грузия заняла третье место в группе F и с 4 очками вышла в плей-офф. В 1/8 финала Евро-2024 команда сыграет против Испании. Матч состоится 30 июня.