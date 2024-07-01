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Веркаутерен: «Мы с Тедеско часто говорим о России. У нас обоих там был хороший опыт»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер сборной Бельгии и самарских «Крыльев Советов», а сейчас спортивный директор Королевского бельгийского футбольного союза Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» рассказал об одной из тем, которую они регулярно обсуждают с главным тренером «Красных дьяволов» Доменико Тедеско.

— Обсуждали ли вы с Доменико его работу и жизнь в России, тем более что вам явно было о чем найти тут общий язык?

— Да, мы разговариваем очень много, в том числе и об этом. В первую очередь — о спорте. У меня был очень хороший опыт в Самаре, у него — в «Спартаке». Но говорили мы и о жизни в России, о русских людях. И у обоих об этом остались самые лучшие воспоминания. В первую очередь — именно о людях.

Когда ты никогда не жил там, то не можешь понимать, какими теплыми они могут быть, как близко вы можете с ними сойтись, какое уважение к тебе они способны испытывать. И у Доменико, и у меня в России сложились очень хорошие отношения на разных уровнях. В один момент у вас там заканчивается контракт, и ты уезжаешь куда-то еще, но в наших случаях это было не потому, что мы и наши команды оказывались на разных полюсах. Иногда ты откуда-то уходишь и никогда не хочешь туда возвращаться — но это не те случаи.

Конечно, я бываю в России чаще, чем он, но у Доменико тоже есть люди, с которыми он продолжает находиться в постоянном контакте. Человеческие отношения в этом — ключевое.

— Работа Тедеско в «Спартаке» была одной из причин, почему его взяли в сборную Бельгии?

— Разумеется. Я получил немало инсайдерской информации на этот счет, это было частью моей работы. Поговорил с людьми, тогда работавшими в «Спартаке», многое разузнал. Мне помогли друзья и отношения, сформировавшиеся за годы работы в России. Когда ищу игроков или тренеров, находясь на разных должностях, всегда использую собственный опыт и взгляд. Но слушаю и других людей, которые знают футбол, даже если они не тренеры. Все эти люди позволили составить четкую картину того, что Тедеско там делал, и она была весьма позитивной.

Доменико Тедеско и&nbsp;Франк Веркаутерен. «Тедеско взяли в сборную Бельгии в том числе благодаря его работе в «Спартаке». Эксклюзив со спортивным директором бельгийцев Франком Веркаутереном

Франк Веркаутерен
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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