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Сегодня, 14:45

Веркаутерен — о конфликте Куртуа и Тедеско: «Дверь для него в сборную не закрыта»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер сборной Бельгии и самарских «Крыльев Советов», а сейчас спортивный директор Королевского бельгийского футбольного союза Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» рассказал о последствиях конфликта главного тренера «Красных дьяволов» Доменико Тедеско с основным голкипером сборной и мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

— Как вы отреагировали на конфликт между Тедеско и Тибо Куртуа? Пытались ли примирить их, учитывая, что голкипер начинал карьеру у вас в «Генке» и именно вы на взрослом уровне были первым, кто сделал его основным вратарем?

— Конечно, пытался. Мы и ездили в Мадрид — вначале без Доменико, а с президентом и исполнительным директором федерации. Выслушали обе стороны, попытались найти решение. Тибо сказал: «К чемпионату Европы я готов не буду, должен сфокусироваться на «Реале» и возвращении после травмы». Мы с этим согласились, и чемпионат Европы проводим без Тибо. Но в сентябре у нас будут новые матчи.

— То есть дверь в сборную для Куртуа при Тедеско не закрыта?

— Нет. Ни в коем случае! И я со своей стороны очень постараюсь, чтобы возвращение состоялось. Это очень важно, чтобы два таких человека пошли навстречу друг другу.

— Но Доменико к этому готов?

— Да. Думаю, что да. Но после того, что сказал Тибо, мы отодвинули эту тему немного в сторону, поняв, что прямо сейчас нужно сосредоточиться на других вещах.

Доменико Тедеско и&nbsp;Франк Веркаутерен. «Тедеско взяли в сборную Бельгии в том числе благодаря его работе в «Спартаке». Эксклюзив со спортивным директором бельгийцев Франком Веркаутереном

Тибо Куртуа
Франк Веркаутерен
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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