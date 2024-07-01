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Спортивный директор сборной Бельгии: «Тедеско прям и честен, у него нет двойного дна»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Доменико Тедеско.
Фото AFP

Бывший главный тренер сборной Бельгии и самарских «Крыльев Советов», а сейчас спортивный директор Королевского бельгийского футбольного союза Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» оценил главного тренера «Красных дьяволов».

— Доменико Тедеско — это ваша кандидатура?

— После того как я подписал контракт как спортивный директор, мы начали искать в сборную нового тренера. В списке было четыре или пять кандидатов, разговор у меня был с каждым, чтобы со спортивной точки зрения выбрать лучшего. По результатам всех этих бесед и презентаций мы выбрали Тедеско.

— Кто входил в число его конкурентов?

— Например, Петер Бош из «ПСВ». Один тренер был из Португалии. Входил в список даже Йоахим Лев, но мы с ним не говорили.

— В чем самые сильные стороны Тедеско как тренера и личности?

— Прозрачность. Он называет вещи своими именами, он всегда прям и честен. В нем нет двойного дна, с ним все очень четко и понятно. Также — уверенность, которой он не только обладает сам, но и передает многим людям. Но прежде ее в их глазах надо завоевать, и он умеет это делать.

— Тедеско очень сильно поменял состав сборной. Это входило в его планы, когда вы с ним разговаривали? Вы знали, что все будет именно так? И почему вообще выбрали его?

— Да. Разумеется, мы спрашивали о том, как тренер видит будущее сборной. То, что услышали от Тедеско, сочеталось с теми потребностями, которые мы сами ощущали. У нас было много возрастных игроков. Не то чтобы мы хотели от них всех избавиться, но сборной нужен был новый вайб. Новый стиль игры, новый путь строительства команды — обо всем этом Тедеско говорил.

Перестройка сборной при этом не должна исключать достижение результата. Это очень важно в такой команде, как Бельгия. Можно говорить: «Мне нужно время», но в футболе топ-уровня времени быть не может. И он его не просил. Комбинация всех тех вещей, которые мы услышали, оказалась достаточно убедительной и позитивной, чтобы пойти по этому пути.

Доменико Тедеско и&nbsp;Франк Веркаутерен. «Тедеско взяли в сборную Бельгии в том числе благодаря его работе в «Спартаке». Эксклюзив со спортивным директором бельгийцев Франком Веркаутереном

Франк Веркаутерен
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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