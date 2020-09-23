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Франк де Бур назначен главным тренером сборной Голландии

20:06
Франк де Бур. Фото Федерация футбола Голландии.
Франк де Бур. Фото Федерация футбола Голландии.
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Новым главным тренером сборной Голландии стал Франк де Бур, сообщает сайт Федерации футбола страны.

Контракт рассчитан на два года и будет действовать до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре. Специалист приступит к работе уже в ближайших матчах команды.

50-летний де Бур ранее работал с «Аяксом», «Интером», «Кристал Пэлас» и «Атлантой Юнайтед». «Аякс» при нем четырежды выиграл чемпионат Голландии и один раз — Суперкубок страны. С «Атлантой» он выиграл открытый Кубок США.

И. о. главного тренера сборной Голландии ранее был Дуайт Лодевегес. Он занял эту должность после того, как сборную покинул Роналд Куман, возглавивший «Барселону».

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