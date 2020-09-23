Франк де Бур назначен главным тренером сборной Голландии

Новым главным тренером сборной Голландии стал Франк де Бур, сообщает сайт Федерации футбола страны.

?? Frank de Boer is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal! #WelkomFrank https://t.co/u3f7YTZ7JV — KNVB (@KNVB) September 23, 2020

Контракт рассчитан на два года и будет действовать до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре. Специалист приступит к работе уже в ближайших матчах команды.

50-летний де Бур ранее работал с «Аяксом», «Интером», «Кристал Пэлас» и «Атлантой Юнайтед». «Аякс» при нем четырежды выиграл чемпионат Голландии и один раз — Суперкубок страны. С «Атлантой» он выиграл открытый Кубок США.

И. о. главного тренера сборной Голландии ранее был Дуайт Лодевегес. Он занял эту должность после того, как сборную покинул Роналд Куман, возглавивший «Барселону».