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Артига: «Де ла Фуэнте великолепно выполняет свою работу в сборной Испании»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Франк Артига оценил работу главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

«В конечном итоге для тренера сборной не так важен путь, который он проделал на клубном уровне. Впрочем, сборная Испании с Луисом де ла Фуэнте уже проделала большой путь. Они провели большое количество очень важных матчей: отборочные игры к Евро, матчи на чемпионате Европы. Поэтому у этой сборной Испании уже есть большой опыт выступлений.

Кроме прочего, тренер знаком с огромным количеством футболистов разных поколений. Он тренировал сборные до 19 лет и до 21 года. Собственно, мы уже видим результат. Сборная удачно прошла квалификацию и сейчас является одним из главных претендентов на победу на чемпионате Европы. Поэтому мы можем сказать, что Луис де ла Фуэнте выполняет свою работу великолепно», — приводит слова Артиги Metaratings.ru.

С июня 2013 года де ла Фуэнте возглавлял молодежные команды Испании различных возрастов. В декабре 2022 года специалист был назначен главным тренером сборной Испании.

Сборная Испании в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с Германией.

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
Франк Артига
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