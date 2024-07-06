Франция вышла в полуфинал чемпионата Европы-2024, ни разу не забив с игры

Сборная Франции обыграла Португалию (0:0, пенальти — 5:3) в четвертьфинале Евро-2024.

За три матча групповой стадии и две игры плей-офф французы забили три мяча, при этом два из них — автоголы, еще один мяч — точный удар Килиана Мбаппе с пенальти.

Французы дошли до полуфинала чемпионата Европы, ни разу не забив с игры. Команда нанесла по чужим воротам 86 ударов и не реализовала ни одного.

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).