Франция сыграет с Бельгией в 1/8 финала, возможна пара Румыния — Словения. Сетка плей-офф Евро прямо сейчас
В группе Е на Евро-2024 состоялись последние матчи — Украина сыграла вничью с Бельгией (0:0), Румыния разделила очки со Словакией (1:1). Все команды набрали по четыре очка, поэтому места определялись по разнице мячей.
Румыния заняла первую позицию и сыграет в 1/8 финала либо со Словенией (текущий расклад), либо с Нидерландами (если в плей-офф попадут три сборные из группы F).
Бельгия точно встретится с Францией. Словакия, занявшее третье место, пока выходит на Испанию, но есть вариант с Англией (тоже в случае, если третья команды из квартета F обгонит Венгрию). Украина оказалась на четвертой позиции и покидает Евро.
Пары 1/8 финала Евро-2024 на 26 июня
Испания (1В) — Словакия (3Е)
Германия (1А) — Дания (2С)
Португалия (1F) — Венгрия (3А)
Франция (2D) — Бельгия (2Е)
Румыния (1Е) — Словения (3С)
Австрия (1D) — Турция (2F)
Англия (1C) — Нидерланды (3D)
Швейцария (2А) — Италия (2В)
В четвертьфиналах встретятся победители пар по порядку, указанному выше: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. В полуфиналах — лучшие из четверок 1-2-3-4 и 5-6-7-8. Жирным выделены команды, которые точно сыграют в указанных парах плей-офф, курсивом — те, кто обеспечили себе попадание в 1/8 финала.