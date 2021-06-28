Франция — Швейцария: швейцарцы сравняли счет, отыгравшись с 1:3
28 июня 2021, 23:49
Сборная Швейцарии сравняла счет в матче Евро-2020 со сборной Франции. Отличился Марио Гавранович.
Вышедший на замену нападающий забил на 90-й минуте. Счет стал равным — 3:3. До этого французы вели 3:1.
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