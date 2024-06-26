Франция — Польша: видеообзор матча Евро-2024

Сборные Франции и Польши сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 — 1:1.

На 56-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе реализовал пенальти и открыл счет. Поляки отыгрались на 79-й минуте благодаря голу Роберта Левандовски с пенальти.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале «Окко Спорт».

Франция набрала 5 очков и заняла 2-е место в группе D. Польша с одним очком финишировала на последней строчке в таблице.