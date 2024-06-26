Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:21

Франция — Польша: видеообзор матча Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборные Франции и Польши сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 — 1:1.

На 56-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе реализовал пенальти и открыл счет. Поляки отыгрались на 79-й минуте благодаря голу Роберта Левандовски с пенальти.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале «Окко Спорт».

Франция набрала 5 очков и заняла 2-е место в группе D. Польша с одним очком финишировала на последней строчке в таблице.

Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Царукяна дисквалифицировали из-за нападения на фаната
У аналитиков сборной Швейцарии украли три ноутбука перед матчем Евро с Италией
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Словакия — Румыния: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Игнатьев: «Пока Англия на Евро ничем себя не проявляет»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости