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Сегодня, 17:58

Франция — Польша: Мбаппе выйдет в стартовом составе

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Тренерские штабы сборных Франции и Польши огласили стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Евро-2024.

Капитан французов Килиан Мбаппе выйдет в старте выпервые после перелома носа, полученного первом туре с Австрией (1:0).

Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Салиба, Тео Эрнандес, Тчуамени, Баркола, Канте, Рабьо, Дембеле, Мбаппе.

Польша: Скорупски, Давидович, Беднарек, Кивер, Франковски, Модер, Урбаньски, Залевски, Зелиньски, С. Шиманьски, Левандовски.

Сборная Франции встретится с Польшей сегодня, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 19.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция.

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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