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Сегодня, 12:30

Франция — Польша: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024

Сборные Франции и Польши сыграют на Евро-2024 25 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Франции.
Фото Reuters

Сборные Франции и Польши сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу во вторник, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Польша можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Франция набрала 4 очка в группе D и занимают второе место. Французам необходимо побеждать, чтобы гарантированно выйти в плей-офф. В случае ничьей команда Дидье Дешама будет зависеть от результата встречи Нидерланды — Австрия, которая пройдет параллельно.

Польша на ЧЕ не смогла пока заработать ни одного балла и располагается на последнем месте в квартете. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф.

Антуан Гризманн&nbsp;&mdash; Петр Зелиньски. Франция — Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Футбол
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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