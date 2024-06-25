Франция — Польша: два пенальти назначены правильно, один верно перебит

На 55-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Франция — Польши судья Марко Гуида без помощи видеоассистентов правильно оценил эпизод в штрафной площади поляков и наказал их 11-метровым ударом. В том моменте Якуб Кивиор выставил левую ногу и сбил Усмана Дембеле.

Эпизод матча Франция — Польша. Фото Скриншот трансляции

А вот на 74-й минуте итальянский рефери не увидел фол на Кароле Свидерски и ошибочно продолжил матч. Арбитр не заметил, что защитник Дайот Упамекано сыграл неосторожно и подбил поляку правую ногу. Гуиде понадобилась помощь его видеоассистента Массимилиано Иррати и просмотр повторов на мониторе. Только после этого он указал на 11-метровую отметку.

Эпизод матча Франция — Польша. Фото Скриншот трансляции

Еще одно вмешательство ВАР произошло чуть позже — когда Майк Меньян не дал забить пенальти Роберту Левандовски. Иррати провел проверку и заметил, что вратарь до удара вышел вперед с линии ворот. 11-метровый удар был перебит.

На 90+5-й минуте Гуида правильно не назначил пенальти после падения Килиана Мбаппе.

В общей сложности на Евро-2024 после вмешательства ВАР изменены уже 18 решений судей. Это уже больше, чем за весь предыдущий турнир.

Сегодня видеоассистент также помог исправить ошибку Ивана Кружляка, который поначалу не засчитал гол Мемфиса Депая в матче Нидерланды — Австрия. Благодаря ВАР Марко Фрицу восторжествовала справедливость.