Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Нидерланды в квалификации Евро-2024

Сборная Франции дома разгромила Нидерландов в групповом турнире квалификации Евро-2024 — 4:0.

Французы забили три гола уже к 21-й минуте. Отличились — Антуан Гризманн, Дайо Упамекано и Килиан Мбаппе. Форвард «ПСЖ» забил второй гол в игре за две минуты до конца основного времени.

В концовке матча Мемфис Депай не забил пенальти.

В другом матче Греция на выезде разобралась с командой Гибралтара — 3:0. Голы на счету Георгиоса Масураса, Манолиса Сиописа и Анастасиоса Бакасетаса.

В группе B Франция и Греция лидируют с 3 очками. У Нидерландов и Гибралтара — по 0 очков.

В следующем матче Франция на выезде сыграет с Ирландией 27 марта. Греция примет ирландцев уже 16 июня. Нидерланды дома проведут матч против Гибралтара 27 марта.