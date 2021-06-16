На 44-й минуте матча 1-го тура чемпионата Европы-2020 Франция — Германия (1:0) арбитр Карлос дель Серро Гранде не удалил немецкого защитника Антонио Рюдигера, который, как могло показаться, укусил Поля Погба. На видеоповторах явно не видно, был ли это укус или только попытка укуса.

В первом случае такой фол следовало бы наказать красной карточкой — Рюдигеру пришлось бы покинуть поле. Сам дель Серро Гранде не видел, что случилось. А его видеоассистенты, по всей видимости, квалифицировали действия игрока сборной Германии как попытку укусить соперника. В таком случае об удалении не может быть речи.