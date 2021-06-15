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Франция — Германия, Евро-2020: где смотреть трансляцию и во сколько начало

20:30
Сборная Германии сыграет против Франции на Евро-2020. Фото twitter.com/DFB_Team
Сборная Германии сыграет против Франции на Евро-2020. Фото twitter.com/DFB_Team
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Сегодня, 15 июня, состоится группового турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Франции и Германии. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе F вместе с такими сборными, как Венгрия и Португалия.

В рамках Евро команды встречались всего раз: в 2016 году французы победили немцев в полуфинале со счетом 2:0.

За матчем Венгрия — Португалия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».

Франция — Германия

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