Франция — Германия, Евро-2020: где смотреть трансляцию и во сколько начало
20:30
Сегодня, 15 июня, состоится группового турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Франции и Германии. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Команды выступают в группе F вместе с такими сборными, как Венгрия и Португалия.
В рамках Евро команды встречались всего раз: в 2016 году французы победили немцев в полуфинале со счетом 2:0.
За матчем Венгрия — Португалия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».
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