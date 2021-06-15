Франция обыграла Германию на Евро-2020, Хуммельс забил в свои ворота

Сборная Франции одержала минимальную победу в матче чемпионата Европы против Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.

Исход встречи решил автогол, который в первом тайме забил защитник немецкой команды Матс Хуммельс.

Во второй тайме французы еще дважды отправляли мяч в ворота соперника, но оба раза взятие ворот было отменено после вмешательства ВАР, который фиксировал офсайд.

Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).

Чемпионат Европы

Группа F

Франция — Германия — 1:0 (1:0)

Гол: Хуммельс, 20 — в свои ворота.

Франция: Ллорис, Павар, Кимпембе, Варан, Эрнандез, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо (Дембеле, 90+4), Бензема (Толиссо, 89), Мбаппе.

Германия: Нойер, Рюдигер, Хуммельс, Гинтер (Эмре Джан, 88), Киммих, Гюндоган, Кроос, Гозенс (Фолланд, 88), Хаверц (Сане, 74), Мюллер, Гнабри (Вернер, 74).

Предупреждение: Киммих, 7.

Судьи: Дель Серро Гранде. Алонсо, Юсте Хименес (все — Испания).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Приэто Лопес де Сераин, Санчес Мартинес, Эрнандес-Эрнандес (все — Испания).

15 июня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».