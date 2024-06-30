1 июля в Дюссельдорфе (Германия) на одноименном стадионе сборные Франции и Бельгии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 Франция — Бельгия можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 18.45 мск. Игру также покажут в прямом эфире по платной подписке в онлайн-платформах Кинопоиск и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния команд Доменико Тедеско и Дидье Дешама. В нашем матч-центре будут доступны ключевые моменты поединка Евро-2024.

Французы вышли в 1/8 финала Евро-2024 со второго места группы D с пятью баллами. Бельгийцы набрали четыре очка и пробились в плей-офф со второй строчки квартета E.

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