Сборные Франции и Бельгии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен швед Гленн Нюберг.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Бельгия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире бесплатно противостояние покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео