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Игнатьев: «В игре Франции нет скорости и куража, они осторожничают»

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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился впечатлениями от победы сборной Франции над Бельгией в 1/8 финала Евро-2024 (1:0).

— Франция больше наиграла на победу. Она больше контролировала игру, больше атаковала. Это не выливалось в ситуации, с которыми бельгийцы бы не справлялись, но у французов было больше шансов забить. Они находились ближе к воротам соперника, были более раскованные. В целом игра носила внутреннее напряжение. Футболисты боялись ошибиться и поэтому больше внимания уделяли обороне.

Франции не хватает живинки, скорости и куража. Команда очень осторожно играет, поэтому нет той экспрессии, которая ставила бы соперников в трудное положение. Оппоненты успевали создавать защитные редуты большим количеством игроков. Поэтому французы не вышли на свой уровень. Их состояние далеко не блестящее. Чемпионаты, в которых выступают футболисты, наложили отпечаток в виде фона усталости. Им не хватило времени, чтобы выйти на оптимальный уровень к Евро, — приводит слова Игнатьева Евро-Футбол.Ру.

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Португалия — Словения.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
Борис Игнатьев
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