Сборная Франции сыграет с командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Франция — Бельгия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались девять раз в официальных играх. Французы были сильнее пять раз, дважды победили бельгийцы, еще две встречи завершились вничью.

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