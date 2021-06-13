France Football — о сборной России на Евро: «Нам жаль этих русских»
France Football опубликовал материал, посвященный матчу чемпионата Европы Бельгия — Россия. В нем команде Станислава Черчесова посвящен абзац, который начинается с подзаголовка «Le perdant: Triste Sbornaya» — «Неудачник — грустная сборная».
"Нам жаль этих русских. Мало желания, мало умения, мало уверенности и, главное, чувство ужасного неполноценности по сравнению с Бельгией. В голах Шунин проявил себя катаклизмом, но он не единственный. Особое упоминание о несчастном Черышеве, который вступил в игру на 29-й минуте игры, чтобы пробежаться и уйти с поля на 63-й... Символично."
Матч Бельгия — Россия состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге. Бельгийская команда одержала победу со счетом 3:0.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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