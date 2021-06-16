Фото из раздевалки сборной России после победы над Финляндией на Евро-2020

Сборная России в Instagram опубликовала фото из раздевалки после победы в матче с Финляндией (1:0) на чемпионате Европы-2020.

«Победная раздевалка сегодня выглядит так. Отдали на поле много сил, двигаемся дальше», — говорится в сообщении национальной команды.

В среду, 16 июня, сборная России набрала первые три очка на турнире. Лидером группы является Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.