Фото из раздевалки сборной России после победы над Финляндией на Евро-2020
20:10
Сборная России в Instagram опубликовала фото из раздевалки после победы в матче с Финляндией (1:0) на чемпионате Европы-2020.
«Победная раздевалка сегодня выглядит так. Отдали на поле много сил, двигаемся дальше», — говорится в сообщении национальной команды.
В среду, 16 июня, сборная России набрала первые три очка на турнире. Лидером группы является Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией в четверг, 17 июня.
В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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