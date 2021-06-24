Фото дня: Роналду и Мбаппе обменялись футболками после матча

Сборные Франции и Португалии сыграли вничью (2:2) в матче Евро-2020. Лидеры команды Кильян Мбаппе и Криштиану Роналду обменялись футболками после финального свистка.

В этой встрече Роналду забил два гола с пенальти. Мбаппе результативными действиями не отметился.

Round of 16 ?



Cristiano Ronaldo & Kylian Mbappe ?#EURO2020 pic.twitter.com/tHVGhSdzp1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.