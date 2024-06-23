Форвард сборной Венгрии Варга пришел в себя после потери сознания в матче Евро-2024

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга пришел в себя после столкновения в матче с Шотландией на Евро-2024, сообщает M4 Sport.

По данным источника, форвард все еще находится под наблюдение врачей. Варга очнулся и может разговаривать. Игрока везут в больницу.

В результате контакта с вратарем Ангусом Ганном (Шотландия) форвард потерял сознание. После оказания медицинской помощи игрока унесли с поля на носилках.