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Форвард сборной Венгрии Варга находится в стабильном состоянии после потери сознания на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Барнабаш Варга после столкновения с Ангусом Ганном.
Фото Reuters

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга находится в стабильном состоянии, сообщает пресс-служба Венгерской футбольной ассоциации.

Футболист находится в одной из больниц Штутгарта.

29-летний форвард потерял сознание после столкновения с голкипером сборной Шотландии (1:0) Ангусом Ганном в матче третьего тура группового турнира Евро-2024. После оказания медицинской помощи игрока унесли с поля на носилках.

Сборная Венгрии (3 очка) финишировала на третьем месте в группе A. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Футбол
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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