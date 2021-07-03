Форвард сборной Украины Довбик рассказал, что хочет исполнить мечту отца и перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик рассказал, что его отец мечтает о том, чтобы футболист перешел в «Манчестер Юнайтед».
«Да, мой папа мечтает о том, чтобы я оказался в «МЮ». Я сделаю все возможное для этого. Впрочем, сейчас самое важное — это результат на Евро, единство команды на поле. Наша сборная постарается проявить себя против Англии и оставит на поле все силы», — приводит официальный сайт УЕФА слова Довбика.
Сегодня, 3 июля сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Начало матча — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024487--ukraine-vs-england/
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