Форвард сборной Украины Довбик рассказал, что хочет исполнить мечту отца и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик рассказал, что его отец мечтает о том, чтобы футболист перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Да, мой папа мечтает о том, чтобы я оказался в «МЮ». Я сделаю все возможное для этого. Впрочем, сейчас самое важное — это результат на Евро, единство команды на поле. Наша сборная постарается проявить себя против Англии и оставит на поле все силы», — приводит официальный сайт УЕФА слова Довбика.

Сегодня, 3 июля сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Начало матча — в 22.00 (мск).