Форвард сборной Швеции Исак: «Мы были не против сыграть вничью с Испанией, очень довольны результатом»

Форвард сборной Швеции Александер Исак подвел итоги матча Евро-2020 против Испании (0:0).

«Мы хотели бы больше владеть мячом, больше создавать. Но вы должны понимать, против кого нам сегодня пришлось играть. Мы выглядели очень хорошо, боролись до последней минуты. Мы были не против сыграть вничью, поэтому очень довольны итоговым результатом», — приводит слова Исака официальный сайт УЕФА.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.