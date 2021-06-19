Форвард сборной Португалии Жоау Феликс пропустит матч с Германией
Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс пропустит матч Евро-2020 против Германии, сообщает AS.
По информации источника, 21-летний форвард почувствовал дискомфорт в левом бедре, в связи с чем тренерский штаб принял решение поберечь футболиста.
Матч Португалия — Германия состоится сегодня, 19 июня в Мюнхене. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/06/19/eurocopa/1624102802_883403.html?smm=CM_ES_TW&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1624103498
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