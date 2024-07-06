Форвард сборной Португалии Роналду впервые не забил на крупном турнире
В пяти матчах Евро-2024 форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голевой передачей на Бруну Фернандеша, двумя забитыми послематчевыми пенальти и промахом с 11-метровой отметки во встрече со Словенией.
39-летний бомбардир впервые в карьере завершил крупный турнир без забитых голов. На предыдущих 11 случаях (по пять чемпионатов Европы и мира, а также Кубок конфедераций в России) Криштиану отличался минимум одним точным ударом, записав на свой счет 24 мяча в 56 играх.
Все крупные турниры в карьере Криштиану Роналду:
|
Год
|
Турнир
|
Страна
|
Матчи
|
Минуты
|
Голы
|
2004
|
ЧЕ
|
Португалия
|
6
|
419
|
2
|
2006
|
ЧМ
|
Германия
|
6
|
452
|
1
|
2008
|
ЧЕ
|
Австрия, Швейцария
|
3
|
270
|
1
|
2010
|
ЧМ
|
ЮАР
|
4
|
390
|
1
|
2012
|
ЧЕ
|
Польша, Украина
|
5
|
480
|
3
|
2014
|
ЧМ
|
Бразилия
|
3
|
270
|
1
|
2016
|
ЧЕ
|
Франция
|
7
|
625
|
3
|
2017
|
КК
|
Россия
|
4
|
367
|
2
|
2018
|
ЧМ
|
Россия
|
4
|
360
|
4
|
2021
|
ЧЕ
|
Европа
|
4
|
360
|
5
|
2022
|
ЧМ
|
Катар
|
5
|
290
|
1
|
2024
|
ЧЕ
|
Германия
|
5
|
484
|
0
|
Итого
|
|
|
56
|
4767
|
24