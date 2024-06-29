Форвард сборной Италии Эль-Шаарави сыграет на крупном турнире впервые за восемь лет

Форвард Стефан эль-Шаарави появится в основе сборной Италии в матче 1/8 финала Евро-2024 впервые за восемь лет, сообщает Opta Sports.

По данным источника, футболист на Евро-2016 провел свой единственный матч за сборную Италии на крупном турнире — против сборной Ирландии.

Сборные Швейцарии и Италии сыграют сегодня, 29 июня, в Берлине (Германия). Начало — в 19.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.