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Сегодня, 18:29

Форвард сборной Италии Эль-Шаарави сыграет на крупном турнире впервые за восемь лет

Виктория Кравченко
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Стефан эль-Шаарави.
Фото AFP

Форвард Стефан эль-Шаарави появится в основе сборной Италии в матче 1/8 финала Евро-2024 впервые за восемь лет, сообщает Opta Sports.

По данным источника, футболист на Евро-2016 провел свой единственный матч за сборную Италии на крупном турнире — против сборной Ирландии.

Сборные Швейцарии и Италии сыграют сегодня, 29 июня, в Берлине (Германия). Начало — в 19.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

Стефан Эль-Шаарави
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
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