Форвард сборной Германии Фюллькруг подарил форму с автографом болельщику, которому сломал руку

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Фюллькруг извинился перед болельщиком, которому случайно сломал руку.

Инцидент произошел на тренировке национальной команды перед матчем-открытия чемпионата Европы-2024 против Шотландии (5:1). Мяч после удара Фюллькруга случайно попал в фаната.

«Для Кая. Поправляйся как можно быстрее! Еще раз извини», — написал Фюллькруг на форме.

Игровая футболка Никласа Фюллькруга. Фото Соцсети

Сборная Германии в 1/8 финала Евро-2024 сыграет против Дании. Матч пройдет в субботу, 29 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.