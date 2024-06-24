Фюллькруг: «Думаю, Германия уже показала, на что способна на Евро»

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг прокомментировал результат матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 со Швейцарией.

Встреча прошла в воскресенье, 23 июня, во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счетом 1:1. Фюллькруг стал автором единственного гола немцев — благодаря нему Германия сумела отыграться в концовке, на 90+2-й минуте.

«Это отличный момент для нас как для команды, который может стать решающим. Это была не игра на выбывание. Обычно легких соперников не бывает. Но если вы хотите стать чемпионами Европы, то должны побеждать действительно хороших. Дания, Словения и Сербия, в частности, всегда способны превзойти самих себя. Но я думаю, что мы уже показали, на что способны на этом турнире», — приводит пресс-служба УЕФА слова Фюллькруга.

Германия набрала 7 очков и финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в турнире принимают участие 24 сборные.