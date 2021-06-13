Форвард сборной Финляндии Пукки прокомментировал победу над Данией
Форвард сборной Финляндии Теему Пукки подвел итоги матча Евро-2020 против Дании (1:0).
«Это было более напряженно, чем обычно — первый раз на Евро и в городе, который много значит для меня. Было также здорово снова сыграть перед фанатами. Игра действительно нуждается в них, и было приятно видеть, что присутствуют и финские болельщики. Мы, конечно, очень довольны результатом, хотя вечер оставил гораздо больше размышлений», — приводит слова Пукки официальный сайт УЕФА.
Матч Дания — Финляндия был прерван из-за инцидента. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле. Позже он был доставлен в больницу.
16 июня финны сыграют с Россией в Санкт-Петербурге, датчане на следующий день встретятся с Бельгией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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