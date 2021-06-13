Форвард сборной Финляндии Пукки прокомментировал победу над Данией

Форвард сборной Финляндии Теему Пукки подвел итоги матча Евро-2020 против Дании (1:0).

«Это было более напряженно, чем обычно — первый раз на Евро и в городе, который много значит для меня. Было также здорово снова сыграть перед фанатами. Игра действительно нуждается в них, и было приятно видеть, что присутствуют и финские болельщики. Мы, конечно, очень довольны результатом, хотя вечер оставил гораздо больше размышлений», — приводит слова Пукки официальный сайт УЕФА.

Матч Дания — Финляндия был прерван из-за инцидента. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле. Позже он был доставлен в больницу.

16 июня финны сыграют с Россией в Санкт-Петербурге, датчане на следующий день встретятся с Бельгией.