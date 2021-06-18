Форвард сборной Чехии Шик повторил достижение Дзагоева и Манджукича на Евро
В двух первых матчах Евро-2020 форвард сборной Чехии Патрик Шик забил три гола, дважды огорчив Шотландию (2:0) и однажды — Хорватию (1:1). Форвард «Байера» стал 12-м игроком, который на стартовом отрезке чемпионата отличился больше двух раз.
На прошлом Евро таких бомбардиров не нашлось, а в 2012 году результативно начали сразу трое — Алан Дзагоев, Марио Гомес и Марио Маджукич. Рекорд турнира — четыре гола в двух играх — делят два немецких Мюллера — Дитер и Герд, француз Мишель Платини и испанец Давид Вилья.
Футболисты, забившие больше двух голов в двух первых матчах чемпионата Европы:
|
Год
|
Игрок
|
Сборная
|
Матчи (голы)
|
Голы
|
1972
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
Бельгия — 2:1 (2), СССР — 3:0 (2)
|
4
|
1976
|
Дитер Мюллер
|
ФРГ
|
Югославия (г) — 4:2 (д.в.) (3), Чехословакия — 2:2 (пен. — 3:5) (1)
|
4
|
1980
|
Клаус Аллофс
|
ФРГ
|
Чехословакия — 1:0, Голландия — 3:2 (3)
|
3
|
1984
|
Мишель Платини
|
Франция
|
Дания — 1:0 (1), Бельгия — 5:0 (3)
|
4
|
1988
|
Марко ван Бастен
|
Голландия
|
СССР — 0:1, Голландия — 3:1 (3)
|
3
|
2000
|
Златко Захович
|
Словения
|
Югославия — 3:3 (2), Испания — 1:2 (1)
|
3
|
2000
|
Саво Милошевич
|
Югославия
|
Словения — 3:3 (2), Норвегия — 1:0 (1)
|
3
|
2008
|
Давид Вилья
|
Испания
|
Россия — 4:1 (3), Швеция — 2:1 (1)
|
4
|
2012
|
Алан Дзагоев
|
Россия
|
Чехия — 4:1 (2), Польша — 1:1 (1)
|
3
|
2012
|
Марио Гомес
|
Германия
|
Португалия — 1:0 (1), Голландия — 2:1 (2)
|
3
|
2012
|
Марио Манджукич
|
Хорватия
|
Ирландия — 3:1 (2), Италия — 1:1 (1)
|
3
|
2021
|
Патрик Шик
|
Чехия
|
Шотландия — 2:0 (2), Хорватия — 1:1 (1)
|
3
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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