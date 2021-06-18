Форвард сборной Чехии Шик повторил достижение Дзагоева и Манджукича на Евро

В двух первых матчах Евро-2020 форвард сборной Чехии Патрик Шик забил три гола, дважды огорчив Шотландию (2:0) и однажды — Хорватию (1:1). Форвард «Байера» стал 12-м игроком, который на стартовом отрезке чемпионата отличился больше двух раз.

На прошлом Евро таких бомбардиров не нашлось, а в 2012 году результативно начали сразу трое — Алан Дзагоев, Марио Гомес и Марио Маджукич. Рекорд турнира — четыре гола в двух играх — делят два немецких Мюллера — Дитер и Герд, француз Мишель Платини и испанец Давид Вилья.

Футболисты, забившие больше двух голов в двух первых матчах чемпионата Европы: