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Форвард сборной Чехии Шик повторил достижение Дзагоева и Манджукича на Евро

22:45
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В двух первых матчах Евро-2020 форвард сборной Чехии Патрик Шик забил три гола, дважды огорчив Шотландию (2:0) и однажды — Хорватию (1:1). Форвард «Байера» стал 12-м игроком, который на стартовом отрезке чемпионата отличился больше двух раз.

На прошлом Евро таких бомбардиров не нашлось, а в 2012 году результативно начали сразу трое — Алан Дзагоев, Марио Гомес и Марио Маджукич. Рекорд турнира — четыре гола в двух играх — делят два немецких Мюллера — Дитер и Герд, француз Мишель Платини и испанец Давид Вилья.

Хорватия — Чехия

Футболисты, забившие больше двух голов в двух первых матчах чемпионата Европы:

Год

Игрок

Сборная

Матчи (голы)

Голы

1972

Герд Мюллер

ФРГ

Бельгия — 2:1 (2), СССР — 3:0 (2)

4

1976

Дитер Мюллер

ФРГ

Югославия (г) — 4:2 (д.в.) (3), Чехословакия — 2:2 (пен. — 3:5) (1)

4

1980

Клаус Аллофс

ФРГ

Чехословакия — 1:0, Голландия — 3:2 (3)

3

1984

Мишель Платини

Франция

Дания — 1:0 (1), Бельгия — 5:0 (3)

4

1988

Марко ван Бастен

Голландия

СССР — 0:1, Голландия — 3:1 (3)

3

2000

Златко Захович

Словения

Югославия — 3:3 (2), Испания — 1:2 (1)

3

2000

Саво Милошевич

Югославия

Словения — 3:3 (2), Норвегия — 1:0 (1)

3

2008

Давид Вилья

Испания

Россия — 4:1 (3), Швеция — 2:1 (1)

4

2012

Алан Дзагоев

Россия

Чехия — 4:1 (2), Польша — 1:1 (1)

3

2012

Марио Гомес

Германия

Португалия — 1:0 (1), Голландия — 2:1 (2)

3

2012

Марио Манджукич

Хорватия

Ирландия — 3:1 (2), Италия — 1:1 (1)

3

2021

Патрик Шик

Чехия

Шотландия — 2:0 (2), Хорватия — 1:1 (1)

3

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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