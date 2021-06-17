Форвард сборной Англии Рэшфорд рассказал, с кем хочет сыграть в плей-офф Евро-2020

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд рассказал, с кем хочет сыграть в плей-офф Евро-2020.

«Было бы здорово встретиться с Португалией, это было бы отлично для всей команды. Мы хотим проверить себя против лучших футболистов мира. Мы не хотим легкой прогулки, хотим играть с лучшими командами, хотим с ними справиться. Это был бы отличный опыт для наших ребят», — приводит BBC слова Рэшфорда.

После первого тура Евро-2020 сборная Англии идет на втором месте в группе D с 3 очками. Следующий матч англичане проведут против Шотландии 18 июня. Начало — в 22.00 (мск).