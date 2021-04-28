Форвард сборной Англии Барнс пропустит Евро-2020 из-за травмы

Форвард «Лестера» Харви Барнс получил рецидив травмы, сообщил на пресс-конференции главный тренер «лис» Брендан Роджерс.

23-летний англичанин перенес небольшую операцию. Ожидается, что он пропустит остаток сезона АПЛ, а также чемпионат Европы.

В текущем сезоне Барнс провел 35 матчей за «Лестер», в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи, а также дебютировал за сборную Англии.