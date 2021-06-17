Football.ua: «Финляндия не сумела обыграть Россию»

Украинское издание Football.ua посвятило статью матчу Евро-2020 Финляндия — Россия (0:1). «Финляндия не сумела обыграть Россию», — так был озаглавлен материал.

«Непривычным для себя образом сборная Финляндии стартовала в отчетном поединке с прессинга на чужой половине, и уже к третьей минуте сумела добиться забитого мяча, — говорится в материале. — Потеря концентрации со стороны Кузяева в левом фланге обороны обернулась мгновенной подачей Райталы на голову Похьянпало в центр штрафной. Форвард уже успел отпраздновать второй гол на Евро-2020, однако ВАР быстро успокоил его эмоции — офсайд. После этого, номинальные хозяева решили играть в более осторожной манере, и начали позволять соперникам подходить к их воротам.

Несколько действительно тревожных звонков со стороны России уже внутри штрафной Градецки прозвучали еще до середины тайма, но россияне не особо спешили попадать в створ чужих ворот в завершении атак, поэтому их соперники обходились легким испугом. Однако, попросту непростительно было подопечным Канервы так просто распоряжаться имевшимися у них возможностями при контратаках, за что уже в компенсированное время они были наказаны голом от Миранчука, который удачно сыграл в стенку с Дзюбой на входе в правый фланг чужой штрафной. Совершенно иной подход теперь требовался от Финляндии после перерыва.

Во второй половине матча можно было наблюдать разреженное пространство на футбольном поле. Команды много проводили единоборств на втором этаже, не особо осмысляя при этом векторы для развития собственных наступлений. Коллектив Черчесова решил действовать в умеренно агрессивной манере, не отдавая соперникам мяч, но при этом концентрируя свой розыгрыш в начальной фазе атак. Но даже без этого у россиян было куда больше возможностей увеличить разрыв по счету, чем у соперников отыграться.

Теему Пукки был совершенно не похож на себя, а Похьянпало продолжал пробивать из любой доступной ситуации, даже из не самых очевидных моментов. Номинальным гостям, в то же самое время, попросту не удавалось реализовать свои моменты. Завершилось это действо с таким же счетом, как и начался второй тайм. И при этом россияне умудрились потерять уже своего второго флангового защитника на этом турнире — Марио Фернандес в середине первого тайма неудачно приземлился на газон в чужой вратарской. В итоге ситуация в группе B после этого матча только накалилась».

Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.