Фонте считает, что сборная Португалии играла лучше Франции

Бывший защитник сборной Португалии Жозе Фонте считает несправедливым вылет команды с Евро-2024 после поражения в серии пенальти Франции.

«Португальцы играли лучше. Французы многое пытались просто разрушать. Но для победы надо забивать. А серия пенальти — это 50 на 50», — цитирует игрока BBC Sport.

В пятницу, 5 июля французы обыграли Португалию (0:0, пенальти — 5:3) в 1/4 финала турнира.