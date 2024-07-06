Фонте считает, что сборная Португалии играла лучше Франции
Бывший защитник сборной Португалии Жозе Фонте считает несправедливым вылет команды с Евро-2024 после поражения в серии пенальти Франции.
«Португальцы играли лучше. Французы многое пытались просто разрушать. Но для победы надо забивать. А серия пенальти — это 50 на 50», — цитирует игрока BBC Sport.
В пятницу, 5 июля французы обыграли Португалию (0:0, пенальти — 5:3) в 1/4 финала турнира.
В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).
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