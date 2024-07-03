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Сегодня, 13:25

FONBET покажет матчи плей-офф Евро в «Депо. Три Вокзала» и разыграет автомобиль

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«Депо. Три Вокзала».
СHERY TYGGO 4 PRO.
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FONBET запустил грандиозный Евро FONFEST в «Депо. Три Вокзала». В рамках проекта первый букмекер страны откроет «Портал в Евро» и покажет все матчи плей-офф Евро-2024 в фудкорте.

Интерес к матчам добавят живые комментарии в исполнении Алексея Ярошевского, Павла Чепурина, Романа Нагучева, Карена Адамяна, Дмитрия Жичкина и Артема Борисова.

Между матчами посетители «Депо. Три Вокзала» смогут принять участие в различных активностях, среди которых возможность сделать уникальное футбольное нейрофото, сыграть в ПЛИНКО и выиграть джерси сборной участника Евро.

В день финала FONBET совместно с РОЛЬФ разыграют автомобиль СHERY TYGGO 4 PRO среди самых активных участников фестиваля. Информацию о трансляциях матчей и условиях розыгрыша автомобиля можно найти на сайте.

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